В Черновицкой области автомобиль насмерть сбил велосипедиста.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

"28 ноября днем 20-летний житель Герцаевского района, управляя автомобилем "Опель Вектра" на иностранной регистрации, допустил наезд на велосипедиста", - говорится в сообщении. От полученных травм 69-летний местный житель скончался на месте происшествия. Медицинская экспертиза показала, что водитель был трезв. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины.