В Чернобыльской зоне разбился сталкер из Беларуси

В Чернобыльской зоне насмерть разбился турист-экстремал, который поднялся на радиолокационную башню, чтобы сделать фото. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Киевской области.

В дежурную часть полиции Чернобыльской зоны позвонил сталкер, который сообщил о трагедии, которая произошла с его другом-экстремалом. Полицейские сразу вызвали скорую и выехали на место для выяснения обстоятельств происшествия.

Двое белорусов и россиянка незаконно проникли на территорию отселенного закрытого военного объекта "Чернобыль-2". Молодые люди, как и большинство незаконных туристов-экстремалов, хотели получить яркие впечатления и сделать фото. 33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, находящуюся в нескольких километрах от станции. Однако не рассчитал свои силы и сорвался с 15-тиметровой высоты. Врачи лишь констатировали смерть.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с отметкой о несчастном случае.

Относительно товарищей погибшего правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 46-1 КУоАП. За нарушение требований режима радиационной безопасности им придется заплатить штраф. Подготовлены соответствующие документы для сокращения срока их пребывания на территории Украины.