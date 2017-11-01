Во Львове четырех человек будут судить за попытку совершения теракта в городе в начале 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры области, следователями Службы безопасности Украины Львовской области, завершено досудебное расследование в уголовном производстве и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Украины, которые обвиняются в покушении на совершение террористического акта (ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники еще в начале 2014 года вступили в преступный сговор для совершения терактов на территории Львовской области.

В частности, они планировали осуществить закладку самодельного радиоуправляемого взрывного устройства на одной из электроподстанций Львова, но правоохранителям удалось им помешать, злоумышленники были задержаны на "горячем". В настоящее время злоумышленникам грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.