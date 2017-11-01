СБУ обнаружила более 30 кг гашиша из Европы на $500 тыс

Служба безопасности Украины не допустила ввоз из Европы в Украину крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Контрабанду планировали перевезти транзитом через Украину в соседнее государство.

Во время таможенного контроля пассажирского автобуса на украинско-венгерской границе оперативники СБУ задержали жителя Черновицкой области. Среди его личных вещей правоохранители обнаружили и изъяли три коробки, в которых злоумышленник спрятал под видом детских средств гигиены почти 33 кг гашиша. Стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке составляет более $500 тыс.

Наркокурьерам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 305 УК (контрабанда наркотикив) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит срок от восьми до 12 лет с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к организации наркотрафика.