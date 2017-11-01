Синоптики предупреждают о сильном ветре на юге Украины и Приазовье

В южных регионах Украины и на Приазовье в течение 27-28 ноября ожидается сильный ветер.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "До конца 27 ноября и в течение 28 ноября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и Приазовье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о повышении уровня воды в реках на Закарпатье. В частности, 27 ноября в результате выпадения осадков на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1 м.

Кроме того, в нижних течениях Латорицы и Боржавы ожидается поднятие воды на 1-2 м над текущими уровнями, без негативных последствий. До этого в ГСЧС предупреждали о дожде и мокром снеге в западных областях Украины в течение 27 ноября. В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей объявлена лавинная опасность.