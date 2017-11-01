Гройсман рассказал, когда может заработать Госбюро расследований

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда может заработать Государственное бюро расследований, передает телеканал "112 Украина".

Так, по мнению Гройсмана, ведомство может быть сформировано уже через 6 месяцев.

"Я так понимаю, что через 6 месяцев структура может появиться и уже заниматься вопросами и расследованием преступлений", - заявил он, отметив, что правительство не будет вмешиваться в работу ведомства.

Вместе с тем, Гройсман заявил, что правительство предоставит Госбюро расследований админподдержку и обеспечит финансирование.

"Мы не будем вмешиваемся, это независимый орган, но все, что касается обеспечения, финансирования, бюджетного финансирования, административной поддержки в создании, мы ее предоставим", - сказал он.