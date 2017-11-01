В Украине ежегодно 3 млн детей становятся свидетелями и жертвами домашнего насилия

Верховная Рада должна ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия относительно женщин и домашнего насилия, известную как Стамбульская конвенция.

Об этом на 1-м Украинском женском конгрессе заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Во время дискуссии она отметила, что ежегодно в Украине 3 млн детей становятся свидетелями и жертвами домашнего насилия. Точное количество жертв насилия трудно подсчитать, поскольку далеко не все обращаются за помощью.

По словам Ирины Луценко, домашнее насилие можно условно разбить на три категории: классическое домашнее насилие, совершаемое против женщины мужчиной; насилие в семьях участников АТО, когда герои не могут справиться с вызовами мирной жизни и психологической нагрузкой; насилие в семьях вынужденных переселенцев, когда из-за неопределенного социального статуса, психологической травмы и экономических проблем матери семейств срываются на тех, кто слабее – детях и пожилых людях.

"Это треугольник проблем, которые сейчас переживает Украина в период гибридной войны. И из-за этих проблем мы должны принять Стамбульскую конвенцию, потому что всплеск домашнего насилия утроился", - заявила Ирина Луценко во время Конгресса.

"Если отец позволяет себе бить мать, то потом он позволяет себе насиловать чужую женщину. Если отец бьет ребенка, то потом ребенок может станет насильником, уйти из семьи, а это нищенствование, проституция, торговля людьми. Я перечисляю бегло, не вдаваясь в страшные цифры того, чего может ждать Украина, не ратифицировав Стамбульскую конвенцию", - предупредила представитель Президента в парламенте.