В Украину прибыла очередная партия газового угля из США

В Украину прибыла очередная партия газового угля (марка "Г") из США.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Морской торговый порт "Южный" (Одесская область).

Как сообщается, сегодня, 23 ноября, балкер OCEAN DALIAN с 73 тіс тонн угля пришвартовался к причалу порта. После разгрузки уголь будет направлен на тепловые электростанции ПАО "Центрэнерго".

"ОCEAN DALIAN - четвертое судно с углем из США для "Центрэнерго", которое разгружено на предприятии. С начала года ГП "Морской торговый порт "Южный" обработало четырнадцать судов с импортным энергетическим углем для государственных и частных предприятий. Общий объем превысил 900 тыс. тонн. К концу 2017 года предприятие готовится разгрузить еще несколько балкеров", - отметил и.о. директора порта Виталий Жуковский.