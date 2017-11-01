» » В Украину прибыла очередная партия газового угля из США

В Украину прибыла очередная партия газового угля из США

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Украину прибыла очередная партия газового угля (марка "Г") из США.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Морской торговый порт "Южный" (Одесская область).

Как сообщается, сегодня, 23 ноября, балкер OCEAN DALIAN с 73 тіс тонн угля пришвартовался к причалу порта. После разгрузки уголь будет направлен на тепловые электростанции ПАО "Центрэнерго".

"ОCEAN DALIAN - четвертое судно с углем из США для "Центрэнерго", которое разгружено на предприятии. С начала года ГП "Морской торговый порт "Южный" обработало четырнадцать судов с импортным энергетическим углем для государственных и частных предприятий. Общий объем превысил 900 тыс. тонн. К концу 2017 года предприятие готовится разгрузить еще несколько балкеров", - отметил и.о. директора порта Виталий Жуковский.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:29

Боевики 7 раз обстреливали силы АТО

Сегодня, 18:14

60% переселенцев не собираются возвращаться на Донбасс

Сегодня, 18:11

В ОРДО заявили о готовности провести обмен пленными на Донбассе

Сегодня, 17:44

На Луганщине ожидается -8 градусов

Сегодня, 16:53

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались трое военных

Сегодня, 15:47

Геращенко: Москва стремится создать полностью закрытые оккупированные регионы

Сегодня, 15:23

Всю наличку из Луганска вывезли в Россию

Сегодня, 14:48

Шкиряк: российские военные взяли под контроль ситуацию в Луганске

Сегодня, 14:39

В Крыму во время ареста скончалась 82-летняя ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка

Сегодня, 13:59

В СЦКК опровергли продвижение ВСУ вдоль «серой зоны» под Горловкой

Сегодня, 13:37

Хуг решил поговорить с террористом Захарченко

Сегодня, 12:59

СМИ: Здание "правительства" ЛНР остается в оцеплении вооруженными людьми. Плотницкий уехал

Новости Украины:

Сегодня, 18:50

В Мариуполе выявлена африканская чума свиней

Сегодня, 18:09

Гройсман рассказал, когда может заработать Госбюро расследований

Сегодня, 17:05

Хан считает нереалистичным немедленное членство Украины в ЕС

Сегодня, 15:47

Геращенко: Москва стремится создать полностью закрытые оккупированные регионы

Сегодня, 15:24

Двух сотрудников Донецкого национального университета обвинили во взяточничестве

Сегодня, 14:50

В Украине ежегодно 3 млн детей становятся свидетелями и жертвами домашнего насилия

Сегодня, 14:39

В Крыму во время ареста скончалась 82-летняя ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка

Сегодня, 13:39

С 10 декабря поезда будут курсировать по новому расписанию

Сегодня, 12:59

В Украину прибыла очередная партия газового угля из США

Сегодня, 12:01

Украина передала Франции двух мошенников, похитивших €200 миллионов

Сегодня, 11:58

В Киеве 29 ноября состоится судебное заседание по иску против Гройсмана

Сегодня, 09:44

СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру из сериала «Сваты»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 