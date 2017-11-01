В Киеве 29 ноября состоится судебное заседание по иску против Гройсмана

В Киеве 29 ноября 2017 года состоится судебное заседание по иску против премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда города Киева.

Как отмечается, сегодня, 23 ноября, в Окружном административном суде города Киева состоялось заседание по иску народных депутатов Андрея Деркача, Валерия Дубиля и Юрия Одарченко к Гройсману относительно невнесения им на рассмотрение Верховной Рады Украины представления о назначении министра здравоохранения.

"Истцы предоставили дополнительные пояснения на возражения ответчика.

Также после выхода из совещательной комнаты, суд провозгласил постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ответчика об оставлении иска без рассмотрения. Следующее судебное заседание состоится 29 ноября", - говорится в сообщении.

Сообщается, что истцы просят суд признать противоправным бездействие Гройсмана относительно невнесения им на рассмотрение Рады представления о назначении министра здравоохранения и просят суд обязать Гройсмана немедленно внести на рассмотрение парламента соответствующее представление. Напомним, в сентябре текущего года исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляла, что готова занять пост министра.