В Украине продавали контрафактные препараты для лечения рака и гепатита

В Украине продавали контрафактные препараты для лечения рака и гепатитаВчера, 18:00
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками предупредили контрабанду в Украину крупной партии контрафактных лекарств.
По данным СБУ, гражданин одной из стран Южной Азии регулярно ввозил в нашу страну медпрепараты сомнительного происхождения, нелицензированные отечественным Министерством здравоохранения. Делец реализовывал лекарства через частных докторов в одном из регионов Украины.
При осмотре багажа иностранца, который прилетел в международный аэропорт «Борисполь», сотрудники СБУ обнаружили скрытые от таможенного контроля препараты для лечения, в частности, онкозаболеваний и гепатита.
По заключению экспертов стоимость изъятых контрафактных лекарств по ценам «черного рынка» составляет более 600 тысяч гривен. Контрабандный груз отправлен на экспертизу.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.