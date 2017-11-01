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Прокуратура пообещала «второй Нюрнберг» по делу Крыма

Сегодня, 11:43 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура АР Крым намерена инициировать международный судебный процесс в связи  с незаконной аннексией Крыма Россией по примеру Нюрнбергского процесса.

Об этом  заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Наша цель: инициировать международный судебный процесс против оккупационной власти по примеру Нюрнбергского процесса. К ответственности должны быть привлечены не только исполнители, но и те, кто отдавал преступные приказы», ​​- сказал прокурор.

Он напомнил, что в начале 2017 поставил задачу перед сотрудниками прокуратуры «сформировать доказательную базу для рассмотрения фактов, связанных с военными преступлениями, а именно преступлениями против человечности, геноцида, осуществляемых оккупантами на территории полуострова Крым в Международном уголовном суде».

«На сегодняшний день совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями подготовлено первое информационное сообщение, которое вскоре будет направлено в Международный уголовный суд. Еще одно находится на завершающей стадии», - сообщили в пресс-службе.

«Могу откровенно заверить, что мы уверенно шагаем к началу расследования в Гааге преступлений, совершенных в Крыму, и надеюсь на международный судебный процесс, похожий на Нюрнбергский», - сказал Мамедов.

20 ноября 1945 в Международном военном трибунале в Нюрнберге начался судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Главные военные преступники – политики, военные, идеологи нацизма были осуждены за преступления против мира, против человечности, военные преступления.


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