» » Постройка купольного дома - это не сложно

Постройка купольного дома - это не сложно

Сегодня, 11:39 citynews.net.ua | Напечатать

Дом-сфера – конструкция, которая получила популярность у нас в стране относительно недавно. Хотя в мире подобные сооружения используются с середины прошлого века, а в природе – и того раньше, достаточно, например, вспомнить сферические ульи диких пчел. Сфера – фигура, обладающая уникальными геометрическими свойствами – она имеет минимальную площадь поверхности при максимальном объеме. То есть такое сооружение теряет существенно меньше тепла в зимний период и меньше подвергается нагреву в летний период. На, а кроме того, к его несомненным плюсам относится компактность, прочность, устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам.

Как строится купольный дом

Допустим, сфера действительно столь хороша и уникальна. Но насколько рационально строительство дома такой формы? И возможно ли это без огромных затрат? Да! И дело опять-таки в геометрических свойствах фигуры. Любая нагрузка на нее равномерно распределяется по всей поверхности, что придает конструкции неимоверную прочность. Поэтому купольный дом в виде половины или третьей части сферы не нуждается в опорах и несущих внутренних стенах. Его основа – полигональный каркас, составленный из небольших элементов – равносторонних треугольников. 

Перед постройкой необходимо подготовить площадку и фундамент. Так как сферические конструкции имеют малый вес, для них вполне подходит простой ленточный или столбчатый фундамент. Возведение купольного дома начинается с каркаса. Конечно, предварительно вся конструкция тщательно просчитывается инженерами компании «Dome4Home», уже много лет занимающимися производством и монтажом сферических сооружений. Вам остается лишь выбрать типовой проект или заказать расчет и изготовление конструкции с нуля – под конкретные размеры и условия эксплуатации.

Составляющие элементы каркаса крепятся между собой специальными коннекторами, которые придают конструкции высокую прочность и устойчивость.

Далее каркас обшивается отделочными листовыми материалами как изнутри, так и снаружи. Между обшивками располагаются инженерные коммуникации и утепление, влаго- и пароизоляция. Внутреннее пространство купольного дома проектируется и обустраивается по индивидуальным пожеланиям заказчика. Его можно организовать по своему усмотрению без каких-либо ограничений, так как весь вес конструкции распределяется на каркас, и внутренних несущих перегородок в доме просто нет.

Купольные дома от «Dome4Home»

Несмотря на оригинальный внешний вид и высокие эксплуатационные качества купольный дом по своей конструкции чрезвычайно прост. Имея даже небольшой опыт каркасного строительства и минимальный набор инструментов, вы вполне сможете справиться со сбором и монтажом готовой конструкции самостоятельно. 

Впрочем, лучше доверить эту работу профессионалам – специалистам компании «Dome4Home», которые выполнят весь спектр мероприятий в кратчайшие сроки, гарантировав высокое качество и надежность строения.

Звоните и оставляйте заявки на сайте!  


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:58

Луганская «Заря» сыграет с «Эстерсундом»

Сегодня, 13:32

В Луганске вооруженный боевик пытался ограбить магазин

Сегодня, 12:54

В зоне АТО в районе Павлополя за сутки погиб один военный

Сегодня, 11:48

Луганчане рассказали о ситуации в городе. Центр оккупированного города заполонили боевики (видео)

Сегодня, 11:46

Милиция «ЛНР» взбунтовалась против Плотницкого и не подчиняется его приказам (видео)

Сегодня, 11:26

Плательщики Луганщины собрали почти 115 млн грн военного сбора

Сегодня, 10:45

Экс-«министр» Корнет забаррикадировался в здании «МВД ЛНР». Центр Луганска оцеплен

Сегодня, 09:53

Передовые позиции ЛНР готовятся к противостоянию с "международными наемниками"

Сегодня, 09:19

За сутки в зоне АТО зафиксировали 17 вражеских обстрелов

Вчера, 18:27

Боевики за день 11 раз обстреливали силы АТО

Вчера, 18:13

Луганские полицейские привезли медали с Чемпионата Украины по панкратиону

Вчера, 17:59

Украина готова рассмотреть формулу обмена пленными «306 на 74»

Новости Украины:

Сегодня, 13:56

На Харьковщине взорвали банкомат (видео)

Сегодня, 12:44

Суд арестовал с правом залога начальника Харьковского университета Воздушных сил

Сегодня, 12:10

В Одесі намагаються зірвати місцеві вибори в Таірово

Сегодня, 11:43

Прокуратура пообещала «второй Нюрнберг» по делу Крыма

Сегодня, 11:39

Постройка купольного дома - это не сложно

Сегодня, 11:26

Порошенко переименовал ВДВ в Десантно-штурмовые войска

Сегодня, 10:47

В центре Киева усилили охрану порядка

Сегодня, 09:55

Порошенко переименовал Высокомобильные десантные войска ВСУ

Сегодня, 09:29

«Нацкорпус» разгромил зал игровых автоматов в Киеве

Вчера, 18:08

В Одесской области группа иностранцев совершила ритуальное убийство

Вчера, 17:59

ДТП в Харькове: следователям осталось провести около 8 экспертиз

Вчера, 17:23

ГУР: Задержанный в Беларуси журналист в разведке не служит

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 