Постройка купольного дома - это не сложно

Дом-сфера – конструкция, которая получила популярность у нас в стране относительно недавно. Хотя в мире подобные сооружения используются с середины прошлого века, а в природе – и того раньше, достаточно, например, вспомнить сферические ульи диких пчел. Сфера – фигура, обладающая уникальными геометрическими свойствами – она имеет минимальную площадь поверхности при максимальном объеме. То есть такое сооружение теряет существенно меньше тепла в зимний период и меньше подвергается нагреву в летний период. На, а кроме того, к его несомненным плюсам относится компактность, прочность, устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам.

Как строится купольный дом

Допустим, сфера действительно столь хороша и уникальна. Но насколько рационально строительство дома такой формы? И возможно ли это без огромных затрат? Да! И дело опять-таки в геометрических свойствах фигуры. Любая нагрузка на нее равномерно распределяется по всей поверхности, что придает конструкции неимоверную прочность. Поэтому купольный дом в виде половины или третьей части сферы не нуждается в опорах и несущих внутренних стенах. Его основа – полигональный каркас, составленный из небольших элементов – равносторонних треугольников.

Перед постройкой необходимо подготовить площадку и фундамент. Так как сферические конструкции имеют малый вес, для них вполне подходит простой ленточный или столбчатый фундамент. Возведение купольного дома начинается с каркаса. Конечно, предварительно вся конструкция тщательно просчитывается инженерами компании «Dome4Home», уже много лет занимающимися производством и монтажом сферических сооружений. Вам остается лишь выбрать типовой проект или заказать расчет и изготовление конструкции с нуля – под конкретные размеры и условия эксплуатации.

Составляющие элементы каркаса крепятся между собой специальными коннекторами, которые придают конструкции высокую прочность и устойчивость.

Далее каркас обшивается отделочными листовыми материалами как изнутри, так и снаружи. Между обшивками располагаются инженерные коммуникации и утепление, влаго- и пароизоляция. Внутреннее пространство купольного дома проектируется и обустраивается по индивидуальным пожеланиям заказчика. Его можно организовать по своему усмотрению без каких-либо ограничений, так как весь вес конструкции распределяется на каркас, и внутренних несущих перегородок в доме просто нет.

Купольные дома от «Dome4Home»

Несмотря на оригинальный внешний вид и высокие эксплуатационные качества купольный дом по своей конструкции чрезвычайно прост. Имея даже небольшой опыт каркасного строительства и минимальный набор инструментов, вы вполне сможете справиться со сбором и монтажом готовой конструкции самостоятельно.

Впрочем, лучше доверить эту работу профессионалам – специалистам компании «Dome4Home», которые выполнят весь спектр мероприятий в кратчайшие сроки, гарантировав высокое качество и надежность строения.

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