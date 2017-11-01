Порошенко переименовал ВДВ в Десантно-штурмовые войска

Украинские Высокомобильные десантные войска переименованы в Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

«Как Президент и Верховный Главнокомандующий принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ. Поэтому, постановляю ввести новое название – Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины», - говорится в Facebook Главы государства.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня, 21 ноября, цветом украинского десанта становится темно-бордовый.

В этом году День десантных войск впервые отмечают 21 ноября, а не 2 августа.