Порошенко переименовал Высокомобильные десантные войска ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко переименовал Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые.

Об этом он заявил на мероприятиях по случаю Дня десантника Украины.

"Постановляю ввести новое название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины", - цитирует Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Он также добавил, что с сегодняшнего дня цветом украинского десанта становится темно-бордовый.

"Это - цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых - члены НАТО", - добавил Порошенко.