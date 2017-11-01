«Нацкорпус» разгромил зал игровых автоматов в Киеве

Вечером 20 ноября представители «Национального корпуса» разгромили зал игровых автоматов компании М.С.Л. возле станции метро Нивки.

По информации dtp.kiev.ua, толпа неизвестных молодых людей разбила несколько киосков и салон «Спортлото». Разгромлены пять залов, в каждом из них разбиты витрины, срезанные рекламные баннеры, а внутри полностью уничтожены игровые аппараты.

Позже пресс-служба «Национального корпуса» сообщила, что погром возле метро Нивки был устроен представителями организации.

К «Спортлото» приехала полиция, которая задержала погромщиков. В «Нацкорпусе» обвинили силовиков в нарушениях. В частности одного из активистов, судя по видео, вытащили за ноги с крыши и бросили на асфальт, после чего начали бить ногами.