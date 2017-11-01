» » «Нацкорпус» разгромил зал игровых автоматов в Киеве

«Нацкорпус» разгромил зал игровых автоматов в Киеве

Сегодня, 09:29 citynews.net.ua | Напечатать

«Нацкорпус» разгромил зал игровых автоматов в КиевеВечером 20 ноября представители «Национального корпуса» разгромили зал игровых автоматов компании М.С.Л. возле станции метро Нивки.

По информации dtp.kiev.ua, толпа неизвестных молодых людей разбила несколько киосков и салон «Спортлото». Разгромлены пять залов, в каждом из них разбиты витрины, срезанные рекламные баннеры, а внутри полностью уничтожены игровые аппараты.

Позже пресс-служба «Национального корпуса» сообщила, что погром возле метро Нивки был устроен представителями организации.

К «Спортлото» приехала полиция, которая задержала погромщиков. В «Нацкорпусе» обвинили силовиков в нарушениях. В частности одного из активистов, судя по видео, вытащили за ноги с крыши и бросили на асфальт, после чего начали бить ногами.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:58

Луганская «Заря» сыграет с «Эстерсундом»

Сегодня, 13:32

В Луганске вооруженный боевик пытался ограбить магазин

Сегодня, 12:54

В зоне АТО в районе Павлополя за сутки погиб один военный

Сегодня, 11:48

Луганчане рассказали о ситуации в городе. Центр оккупированного города заполонили боевики (видео)

Сегодня, 11:46

Милиция «ЛНР» взбунтовалась против Плотницкого и не подчиняется его приказам (видео)

Сегодня, 11:26

Плательщики Луганщины собрали почти 115 млн грн военного сбора

Сегодня, 10:45

Экс-«министр» Корнет забаррикадировался в здании «МВД ЛНР». Центр Луганска оцеплен

Сегодня, 09:53

Передовые позиции ЛНР готовятся к противостоянию с "международными наемниками"

Сегодня, 09:19

За сутки в зоне АТО зафиксировали 17 вражеских обстрелов

Вчера, 18:27

Боевики за день 11 раз обстреливали силы АТО

Вчера, 18:13

Луганские полицейские привезли медали с Чемпионата Украины по панкратиону

Вчера, 17:59

Украина готова рассмотреть формулу обмена пленными «306 на 74»

Новости Украины:

Сегодня, 13:56

На Харьковщине взорвали банкомат (видео)

Сегодня, 12:44

Суд арестовал с правом залога начальника Харьковского университета Воздушных сил

Сегодня, 12:10

В Одесі намагаються зірвати місцеві вибори в Таірово

Сегодня, 11:43

Прокуратура пообещала «второй Нюрнберг» по делу Крыма

Сегодня, 11:39

Постройка купольного дома - это не сложно

Сегодня, 11:26

Порошенко переименовал ВДВ в Десантно-штурмовые войска

Сегодня, 10:47

В центре Киева усилили охрану порядка

Сегодня, 09:55

Порошенко переименовал Высокомобильные десантные войска ВСУ

Сегодня, 09:29

«Нацкорпус» разгромил зал игровых автоматов в Киеве

Вчера, 18:08

В Одесской области группа иностранцев совершила ритуальное убийство

Вчера, 17:59

ДТП в Харькове: следователям осталось провести около 8 экспертиз

Вчера, 17:23

ГУР: Задержанный в Беларуси журналист в разведке не служит

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 