В украинских поездах намерены продавать книги

"Укрзализниця" до конца 2017 года планирует внедрить продажу книг в своих поездах.

Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал и. о. главы компании Евгений Кравцов.

По словам менеджера, в компании существует обширная программа внедрения новых сервисов по обслуживанию.

"Первое направление связано с питанием. Это уже работает. Второе направление — ланч-боксы, которые мы уже объявили и планируем запустить в течение месяца", - сказал Кравцов.

"Следующее направление — до конца 2017 года планируем внедрить продажу книг", - заявил руководитель компании.

"Еще один вопрос — мультимедийное обеспечение вагонов и поездов. Планируем в течение полугода ввести программу лояльности по всей сети УЗ", - добавил Кравцов.