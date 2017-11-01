В Донецкой области обнаружили 10 гранатометов и почти три тысячи патронов

В городе Светлодарск Донецкой области правоохранители выявили почти три тысячи патронов и 10 гранатометов в недостроенном здании.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

"Среди обнаруженного - четыре гранатомета РПГ-22, шесть гранатометов ПГ-9, более двух тысяч патронов калибра 5,45 мм и почти 900 патронов калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении. Найденные предметы изъяли. Правоохранители начали уголовное производство. На данный момент устанавливают лиц, которые могут быть причастны к этому тайнику.