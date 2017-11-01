В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 17,9%.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, по словам Поворозника, за 46-ю неделю эпидсезона в Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 574,4 и является ниже эпидемиологического порога на 17,9%. "Если сравнивать с предыдущей неделей наблюдается незначительный рост заболеваемости за счет детского населения.

Так, среди школьников отмечен рост заболеваемости на 4,8%, 4049 случаев, что составляет 34,2% от общего количества заболевших детей и 24,1% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", - заявил он.

Кроме того, Поворозник сообщил, что за неделю заболели 4950 взрослых, а среди детей отмечен рост заболеваемости на 1,4%. По его словам, в учреждения здравоохранения города за 46-ю неделю госпитализированы 1155 человек, из них - 131 ребенок.