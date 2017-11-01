Порошенко внес в Раду законопроект о дипломатической службе

Президент Украины Петр Порошенко внес законопроект о дипломатической службе в Верховную Раду для внеочередного рассмотрения.

Об этом он сообщил на странице в Facebook. "Внес на рассмотрение Верховной Рады Украины как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом законопроект "О дипломатической службе", - сообщил Порошенко.

По его словам, закон повысит престижность дипломатической службы и реформирует ее до уровня современных европейских и мировых стандартов.