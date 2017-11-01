В Украине за полгода поставят 4 тыс. камер видеофиксации

В Украине за полгода поставят 4 тысячи камер видеофиксации.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"4 тысячи камер, которые будут поставлены по всей стране за полтора года после принятия закона в Верховной Раде, надеюсь, в декабре, приведет к снижению сначала на 30%, потом на 50% аварийности и смертности", - сказал Аваков.

Кроме того, по словам Авакова, снижение допустимой скорости движения машин в населенных пунктах до 50 км/ч. позволит существенно снизить смертность на дорогах.