В Киеве неизвестные снова залили цементом Вечный огонь

Неизвестные вновь залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева. Об этом заявили в полиции Киева, - сообщает newsone.ua

По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября.

Отмечается, что Вечный огонь залит цементом, а посредине неизвестные вандалы поставили крест.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось ранее, 7 ноября на линию 102 поступило сообщение от прохожего мужчины, который заметил, что у Могилы Неизвестного солдата Вечный огонь залит цементом.