Информация о минировании 12 объектов в столице оказалась ложной

Информация о минировании 12 объектов в Киеве не подтвердилась.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Правоохранители завершили проверку "заминированных" объектов. Никаких опасных предметов и веществ не обнаружено", - говорится в сообщении. Как отмечается, сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что правоохранители разыскивают злоумышленников, которые совершили правонарушения, им грозит до шести лет заключения.