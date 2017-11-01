В Киеве задержали похитителей номеров с посольских авто

В столице после обращения представителей посольств нескольких стран полиция задержала двух мужчин, которые похищали автомобильные номера и возвращали их владельцам за деньги.

Об этом информирует в пятницу отдел коммуникации полиции Киева.

"В Шевченковское управление полиции с заявлениями обратились представители нескольких посольств других государств в Украине. Иностранцы сообщили, что ночью из их автомобилей сняли номерные знаки. Из автомобиля Toyota, который находился у дома на улице Ярославов Вал, из Chevrolet, что на улице Гончара, а также из Ford, припаркованного на улице Олеся Гончара", - идет речь в сообщении.

Правоохранители установили, что в этих эпизодах был общий момент: преступники оставляли записки на лобовом стекле автомобилей потерпевших с телефонными номерами и предложением позвонить по телефону, если есть желание вернуть свои госзнаки. Впоследствии злоумышленники диктовали номер банковской карточки, а после пересчета договоренной суммы - 300-500 грн - отправляли СМС с указанием, где забрать номерные знаки.

Как рассказал начальник отдела Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, полиция задержала двух молодых мужчин. У них изъяли вещественные доказательства, среди которых, - похищенные автономера, банковская карточка и мобильные телефоны. Мужчины сами рассказали, что на протяжении двух месяцев два-три раза в неделю совершали ночью кражи госномеров, чтобы вернуть их за вознаграждение. Получив деньги на карточку, злоумышленники возвращали похищенное.

"В большинстве случаев потерпевшие даже не сообщали в полицию, учитывая незначительную сумму, которую потеряли. Именно поэтому мы обращаемся к гражданам с просьбой: если вы перечисляли этим злоумышленникам деньги на банковскую карточку с номером 5167491003608451, обращайтесь в Шевченковское УП ГУНП в г.Киеве для дачи показаний", - отметил Падюк.

По этому факту следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч.2 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Молодые люди уведомлены о подозрении в совершении четырех краж. В то же время у правоохранителей есть обоснованные подозрения относительно их причастности к около 15-ти эпизодов.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. За совершенное правонарушение им угрожает лишение свободы сроком до пяти лет.