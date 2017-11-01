Порошенко определил двух представителей комиссии по отбору кандидатов в НКРЭКУ

Президент Петр Порошенко подписал указ «Об определении лиц в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг». Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко определил двух человек, которые будут включены в состав комиссии.

Согласно документу, ими стали президент всеукраинской общественной организации «Энергетическая ассоциация Украины» Василий Котко и президент всеукраинской общественной организации «Ассоциация «Укргидроэнерго» Семен Поташник.