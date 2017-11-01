» » МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения столицы Зимбабве

МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения столицы Зимбабве

Сегодня, 14:45 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с нестабильной политической ситуацией в Республике Зимбабве в результате захвата Вооруженными силами власти в стране, гражданам Украины рекомендуется воздержаться от посещения столицы Зимбабве Хараре.

Соответствующие рекомендации распространила пресс-служба МИД.

Гражданам, которые уже находятся в Хараре, следует максимально ограничить передвижение по городу, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, а также следить за новостями в местных и международных СМИ.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Зимбабве гражданам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике по телефону «горячей линии» Посольства +27 81 480 67 07, по адресу электронной почты consul_za@mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, 15 ноября военные захватили власть в Зимбабве и заявили, что президент Роберт Мугабе, который руководил страной с 1980 года, находится в безопасности, но не сообщили, где именно.

Они также заняли здание государственной телекомпании ZBC и объявили, что выступают против окружения Мугабе из-за «социальных и экономических страданий».

Президент Зимбабве  находится под домашним арестом


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:28

Штаб: Боевики за день 4 раза обстреливали силы АТО

Сегодня, 17:52

Хуг встретится с Плотницким и Захарченко

Сегодня, 17:10

На Луганщине боевики обстреляли Попасную

Сегодня, 16:36

Как будет действовать механизм амнистии на Донбассе

Сегодня, 15:55

Украинская сторона в контактной группе заявила, что РФ пытается создать новую границу на Донбассе

Сегодня, 14:59

Фейгин: Украина готова передать боевикам «беркутовцев» и наемников из России

Сегодня, 14:35

В зоне АТО подорвался боец Нацгвардии

Сегодня, 13:59

Конгресс США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий помощь Украине на 350 млн долларов

Сегодня, 13:51

Окончательный вариант закона по Донбассу направлен в Верховную Раду

Сегодня, 12:31

Россия намерена построить стену на админгранице Крыма с Украиной до 2018 года

Сегодня, 11:07

Фантомовцы остановили незаконную вырубку леса в Станично-Луганском районе

Сегодня, 10:45

Террорист Захарченко поручил подготовить обмен пленными с Украиной

Новости Украины:

Сегодня, 18:11

Информация о минировании 12 объектов в столице оказалась ложной

Сегодня, 18:04

В Виннице в результате взрыва в многоэтажке погиб участник АТО

Сегодня, 17:54

В Киеве сообщили о минировании 12 объектов

Сегодня, 16:26

В Киеве задержали похитителей номеров с посольских авто

Сегодня, 15:59

Порошенко определил двух представителей комиссии по отбору кандидатов в НКРЭКУ

Сегодня, 14:45

МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения столицы Зимбабве

Сегодня, 14:38

В Авдеевке пьяный водитель перевернул бензовоз возле коксохимзавода

Сегодня, 13:59

В Кабмине готовят ужесточение требований для получения субсидий в следующем году

Сегодня, 13:50

Генпрокуратура открыла дело против Сытника

Сегодня, 12:31

Россия намерена построить стену на админгранице Крыма с Украиной до 2018 года

Сегодня, 11:35

В Черкасской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

Сегодня, 10:46

В Харькове водитель под наркотиками заехал в супермаркет

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 