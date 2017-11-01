В Авдеевке пьяный водитель перевернул бензовоз возле коксохимзавода

В Авдеевке водитель фуры одной из компаний, которая покупает бензол у Авдеевского коксохимзавода, не справился с управлением и перевернул бензовоз на стоянке у коксохима. Об этом на странице в Facebook сообщил гендиректор АКХЗ Муса Магомедова.

«Водитель фуры одной из компаний, которая покупает у нас бензол, не справился с управлением. Бензовоз, разворачиваясь, потерял устойчивость и перевернулся. Повреждены две машины работников предприятия. К счастью никто не пострадал. Как выяснилось, виновник происшествия находился в нетрезвом состоянии», - написал он.

По словам Магомедова, на данный момент утечек бензола нет. Территория ограждена. Для проведения дальнейших действий ожидается техническая служба перевозчика. На месте ДТП находятся представители МЧС и полиции.