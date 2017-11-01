В Кабмине готовят ужесточение требований для получения субсидий в следующем году

Кабинет министров может ужесточить требования для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2018 году. Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко в интервью "Апострофу".

"Система должна стать более эффективной и действенной, а категории субсидиантов должны быть существенно сужены. Уже в этом году требования относительно получения субсидий стали жестче, а в следующем году будут еще более справедливыми, прозрачными и эффективными. Со следующего отопительного сезона ожидается, что благодаря существенному росту доходов домохозяйств большинство граждан смогут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги", - сказал он.

По словам Марченко, Министерство социальной политики уже выступило с инициативой уменьшить нормативы потребления коммунальных услуг для выплаты субсидий. Также изучается возможность введения учета имущественного положения субсидиантов.

"Например, если у вас есть дом и два автомобиля, то вы не имеете права на субсидию, независимо от ваших доходов. Минфин настаивает на том, чтобы вопрос имущественного положения льготников и субсидиантов был обязательно учтен", - отметил замминистра.