Генпрокуратура открыла дело против Сытника

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, сообщает "5 канал".

По словам Сарган, Сытника подозревают в разглашении государственной тайны. Имеется в виду разглашение переписки и телефонных разговоров фигурантов дел. Сарган также сообщила, что дело против Сытника возбуждено по обращению народного депутата от "Народного фронта" Елены Масориной.

Отметим, ранее народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявлял, что Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины должны исследовать запись разговора, в котором человек с голосом похожим на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, разглашает информацию, которая может представлять государственную тайну.