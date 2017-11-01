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В Черкасской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

Сегодня, 11:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Черкасской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие В Черкасской области вчера, 16 ноября 2017 года, произошел взрыв в жилом доме, в результате чего пострадали два человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"16 ноября, в 13:30, по линии экстренной связи, из села Бузовка в дежурную Жашковскую пожарно-спасательную часть поступило сообщение о взрыве в жилом доме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к взрыву и последующему пожару привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов. Житель дома при помощи газового баллона пытался разжечь котел отопления, но допустил утечку газа из баллона, который вспыхнул.

"В результате взрыва пострадали 2 человека, - 73-летний мужчина (отец хозяина) и его 68 - летняя жена. Обоих пострадавших с многочисленными ожогами тела госпитализировали в Жашковскую районную больницу", - говорится в сообщении.


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