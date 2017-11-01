В горсовете Николаева произошли столкновения между полицией и активистами

В помещении городского совета Николаева произошло столкновение между сотрудниками полиции и протестующими, которые пришли в зал заседания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

"Группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей", - говорится в сообщении.

Так, в ходе столкновений с сотрудниками полиции один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала. Сообщается, что человек, который препятствовал работникам полиции выполнять свои профессиональные обязанности, был доставлен в Центральный отдел полиции. Также еще один гражданина, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия, доставлен в полицию. По факту инцидента начато уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Кроме того, после обследования служебных помещений и прилегающей к зданию Николаевского горсовета территории, устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. Сейчас информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).