В Национальной полиции Украины подтвердили проведение обысков в связи с расследованием уголовного производства по факту растраты денежных средств ПАО "Укрзализныця" и ее структурными подразделениями.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

"Действительно проводится ряд обысков и процессуальных мероприятий. Сейчас это вся информация, которой я владею", - сообщила она. При этом Калиновская отметила, что нет информации о том, где именно проводятся обыски.

Напомним, сегодня, 16 ноября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что Национальная полиция проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов.