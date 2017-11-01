Газопровод для Авдеевки наполовину готов

Газопровод высокого давления, который обеспечит газоснабжение с подконтрольной украинской власти территории для Авдеевки и ряда близлежащих населенных пунктов, уже наполовину готов. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке.

"Авдеевский газопровод. На сегодня уже сварено 7 км трубы. Это половина. Но со следующими 7 км, надеюсь, справимся быстрее: с пятницы на объект заходит субподрядчик - облгаз, и работы будут вестись с двух точек, бригады сварщиков идти навстречу друг другу", - написал Жебривский.

Кроме того, глава Донецкой ОГА поручил местным властям Авдеевки определить наиболее уязвимые слои населения и предоставить им целевую адресную помощь.

В прифронтовой Авдеевке газоснабжение отсутствует с 7 июня. Стоимость проекта составляет 58 млн грн, половину из которых заплатил Авдеевский коксохим, половина средств выделена из областного бюджета.