Кабмин урегулировал порядок начисления пенсий пострадавшим от радиационных аварий

Кабинет министров Украины сегодня, 15 ноября, урегулировал механизм начисления пенсий лицам, которые получили инвалидность в результате участия в ликвидации последствий радиационных аварий.

Об этом сообщает "Урядовый портал". Сообщается, что Кабмин внес изменения в порядок исчисления пенсий лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Тем самым урегулировал механизм исчисления пенсий лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, военных учениях с применением ядерного оружия во время прохождения действительной срочной службы и вследствие чего стали лицами с инвалидностью.

Разработанная Министерством социальной политики постановление Кабмина о внесении изменений в порядок, который предусматривает, что по желанию лиц указанных категорий, пенсия по инвалидности исчисляется в пятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года. Таким образом, принятое постановление обеспечивает реализацию закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".