В государственном предприятии "Морской торговый порт" Южный" выявлено многомиллионную сделку, по которой разворовывались деньги порта.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины на странице в Facebook.

"Правоохранители установили, что ведущий бухгалтер одного из секторов централизованной бухгалтерии и отдельные должностные лица предприятия вносили неправдивые данные в реестр на перечисление социальных выплат. Деньги на самом деле поступали на банковские карточные счета родственников и близких людей злоумышленников... Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили и изъяли документы, подтверждающие проведение сделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течении 2016 - 2017 годов бухгалтерией порта в пользу "подставных" лиц перечислено почти 2,5 млн гривен. Общая сумма убытков госпредприятию составляет более 5 млн гривен. По факту растраты имущества в особо крупных размерах с использованием служебного положения (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) отрыто уголовное производство. Ведущем бухгалтеру порта объявлено о подозрении и взят под стражу. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.