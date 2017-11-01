В Мариуполе патрульные спасли двух 15-летних девушек от самоубийства

В Мариуполе патрульные спасли двух 15-летних девушек от самоубийстваСегодня, 12:25
В Мариуполе патрульные полицейские спасли от самоубийства двух подружек, которые наглотались таблеток.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Патрульные получили вызов от напуганных граждан – женщине поступило странное смс-сообщение от ее внуки. Девочка написала, что она и ее подружка находятся в какой-то многоэтажке, и описала местность. После этого девушки на связь не выходили.
Патрульные сразу догадались, о каком именно доме идет речь, и срочно отправились на поиски 15-летних детей.
На 14 этаже заброшенного пустого дома в полной темноте полицейские разглядели двух девочек. Они сидели на полу. Правоохранители осторожно попытались пообщаться с ними, но подростки выглядели обессилено.
На место срочно вызвали скорую. Патрульные вывели девушек на улицу.
Одна из девочек смогла объяснить, что они с подругой проглотили большое количество лекарственных препаратов: она 10, а подруга – 30 успокоительных таблеток.
На улице уже ждала скорая и родители. Сейчас одна из девушек находится в реанимации.