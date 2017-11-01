Гройсман поручил правительству доработать бюджет-2018 до 10 декабря

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правительственной команде доработать ко второму чтению Государственный бюджет на 2018 год с указанием замечаний народных депутатов.

Об этом он сказал на заседании правительства, передает УНН.

"Я хотел бы сейчас поручить команде правительства, Министерству финансов совместно с коллегами, первому вице-премьеру, министру Кабинета министров организовать работу по доработке с учетом замечаний, которые были высказаны народными депутатами законопроекта ко второму чтению в первой декаде. То есть с 1 по 10 декабря в ту пленарную неделю, которая состоится в эти даты", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что это является важнейшим приоритетом.