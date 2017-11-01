Под Киевом задержали лжеминера городского совета Борисполя

Полицейские Киевской области задержали мужчину, который "заминировал" Бориспольский городской совет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщение о заминировании здания поступило вчера, 13 ноября, в 21:42. Мужчина требовал у правоохранителей в течение 15-ти минут вызвать одного из местных чиновников, или же он подорвет административное здание. Никаких подозрительных предметов полиция не обнаружила. Правонарушителя обнаружили через несколько часов. Им оказался 28-летний местный житель.

Во время задержания мужчина был в неадекватном состоянии. Открыто уголовное производство, досудебное следствие продолжается