ДТП с украинцами в Словакии: число погибших выросло

В Словакии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое украинцев.

Об этом заявил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, авария произошла вечером 11 ноября в Пряшевском крае. "Автобус, в котором находились четверо граждан Украины, столкнулся с грузовым транспортным средством, в результате чего один гражданин Украины скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Трое были госпитализированы, один из них скончался в больнице", - сообщил Кирилич. В настоящее время местная полиция устанавливает причины аварии.