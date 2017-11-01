FEMEN сожгли декоративный трамвай возле магазина Roshen в Виннице

Возле магазина Roshen в Виннице произошло возгорание декоративного трамвая. Об этом сообщает движение Femen на своей странице в Facebook.

«В логове зверя – городе Винница, возле главного магазина "Рошен", произошло досадное возгорание декоративного трамвайного вагона. Ответственность за пироакцию взяла на себя секстремистская группировка Femen», – говорится в сообщении.

По словам организаторов, поводом для акции для стало«разоблачение финансовых афер» владельца компании Roshen и президента Украины Петра Порошенко после публикации «райских документов».

«Пусть горящий трамвай подобно огненной колеснице навсегда унесет Порошенко туда, где нет ни высоких налогов, ни войны, ни нищеты, ни украинцев, которые так ненавистны шоколадному барону», – считают в Femen