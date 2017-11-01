Комитет президентов Украины и Польши соберется в Кракове 17 ноября

Чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников состоится 17 ноября в Кракове. Об этом сообщил в понедельник сопредседатель этого комитета с польской стороны Кшиштоф Щерский.

«В пятницу в Кракове состоится встреча консультационного комитета президентов Польши и Украины... Темой встречи будут двусторонние вопросы, а также подготовка к саммиту «Восточного партнерства», - заявил Щерский, сообщает Укринформ.

Он добавил, что во главе украинской делегации будет Константин Елисеев. Во встрече также примут участие представители МИД обеих стран и советники президентов Украины и Польши.