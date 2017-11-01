Марьинку обстреляли из минометов

В Донецкой области боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Марьинки.

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Под огонь вражеских минометов попали жилые кварталы Марьинки. Как сообщает мне председатель Марьинского райгосадминистрации Владимир Мороз, обстрел продолжался примерно с 19:30 до 21:00 вечера", - заявил Жебривский.

По его словам, с 8:00 в поселке работает обзорная группа, описывает последствия обстрела - пока зафиксировали повреждения одного частного дома - на улице Карпова, 36.

Кроме того, Жебривский отметил, что поступает информация о наличии мин, которые не разорвались. Ее проверяют представители ГСЧС - они находятся на месте происшествия и осматривают территорию.

"Уточненные данные по повреждений частного жилья и других последствий обстрела будут известны после завершения работы обзорной группы", - резюмировал глава Донецкой ОВГА.