Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова поместили в штрафной изолятор после этапирования в колонию, где он отбывает наказание, передают российские СМИ со ссылкой на главу международной правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.

"Олег после этапирования в колонию загремел в ШИЗО", - сообщил Чиков.

Также сообщается, что адвокат Сенцова Дмитрий Динзе воздерживается от комментариев по данному факту.

Напомним, ранее сообщалось, что замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсуждал вопрос освобождения украинских граждан, в частности, режиссера Олега Сенцова.

Задержанного в оккупированном Крыму Сенцова в августе 2015 года приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Его объявили виновным в якобы создании террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал вынесенный приговор законным