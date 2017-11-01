Под Харьковом в отделении полиции умер мужчина

В Мерефе (Харьковская область) в районном отделе полиции умер мужчина.

Об этом сообщает местное издание NewsRooom со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Как сообщается, в воскресенье утром, 12 ноября 2017 года, правоохранители обнаружили тело 34-летнего мужчины, накануне задержанного по подозрению в краже. Отмечается, что мужчина был доставлен для беседы в мерефянский отдел полиции 11 ноября, в тот же день около 22:00 он пожаловался на плохое самочувствие и к нему прибыла "скорая помощь". Задержанный получил медицинскую помощь, но от госпитализации отказался, а спустя девять часов он был найдет мертвым.

В прокуратуре сообщили, что правоохранители после общения отпустили мужчину, но он попросил разрешения остаться в ОП на ночь. "Прокуратура открыла уголовное производство по статье 365 УК Украины ("превышение власти или служебных полномочий"). По предварительным данным, на теле мужчины были найдены следы ударов, однако получены они были в драке примерно за пять дней до смерти", - говорится в сообщении.