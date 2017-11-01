Под Бахмутом на растяжке подорвалась мирная жительница

Под Бахмутом Донецкой области на растяжке в поле подорвалась мирная жительница, пострадавшую госпитализировали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел вблизи села Кодема Бахмутского района. "По предварительной информации, потерпевшая наткнулась на растяжку в поле, когда пасла коров. 54-летнюю потерпевшую госпитализировали в больницу Бахмута", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате взрыва женщина получила травму ноги. По факту инцидента проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).