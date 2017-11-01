Суд отпустил милиционера, который проходил в деле против Майдана

Коммунарский районный суд Запорожья принял решение в связи с окончанием сроков давности освободить от уголовной ответственности бывшего заместителя руководителя Коммунарского районного отдела МВД в Запорожской области Игоря Мурашко, обвиняемого по делу о задержании майдановцев в 2014 году.

Об этом сообщает Радио Свобода.

19 февраля 2014-го Мурашко возглавлял группу милиции, сотрудники которой задержали с использованием силы пятерых участников местного Майдана. Правоохранителя обвиняли по ч.1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) за то, что он не остановил подчиненных ему работников, проводивших задержание активистов с нарушением законодательства.

Судья назначил Игорю Мурашко наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов граждан - 8500 грн - и запретил занимать должность в правоохранительных органах в течение 32 лет. Одному из пострадавших, который отдельно подал гражданский иск к правоохранителю, должны компенсировать моральный вред в размере пяти тысяч гривен.

Пострадавшие и обвиняемый заявили о желании обжаловать решение суда в апелляционном суде.

Рассмотрение дела Игоря Мурашко в суде длился с лета 2014 года.