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Рада может дать украинцам еще один выходной

Сегодня, 16:33 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада в четверг, 16 ноября, может рассмотреть вопрос об установлении выходным днем в Украине 25 декабря, когда празднуется католическое Рождество.

Об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий в понедельник, 13 ноября, во время заседания Согласительного совета, сообщает Укринформ.

"Законопроект № 5496 (о выходном дне 25 декабря) стоит на вторник. Это предусмотрено тем, чтобы фракции успели провести по этому поводу дискуссии… Если во время изучения на фракциях мы увидим поддержку, то в четверг этот вопрос сможем поставить в достаточно проходную часть и без большого обсуждения принять решение", - сказал спикер.

Следовательно, по его словам, если депутатские фракции примут положительное решение, то Рада сможет "пройти его среди первых вопросов".

С соответствующим предложением об установлении 25 декабря в качестве выходного дня выступил председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Мы к вам подходили с коллегами о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней, регистрационный номер 5496 от 06.12.2016 года. Законопроектом вносятся изменения в статью 73 Кодекса. Одним словом - предлагается тоже 25 декабря, Рождество Христово, сделать выходным днем так же, как и 7 января, поскольку в Украине много и римо-католиков, и протестантов, которые просят сделать этот день выходным", - объяснил Княжицкий, попросив внести на рассмотрение ВР проект закона "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней".


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