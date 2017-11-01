Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью – адвокат

Журналист Укринформа Роман Сущенко, незаконно задержанный в России, получил право на свидание с женой и дочерью 20 ноября.

Об этом адвокат Марк Фейгин написал в своем Facebook.

«20 ноября украинскому журналисту Роману Сущенко разрешено очередное свидание с женой и дочерью в тюрьме Лефортово. Возможно, последнее до начала суда по существу», - пишет Фейгин.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

25 сентября Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Сущенко на два месяца - до 30 ноября 2017 года. Суд по его делу, по мнению защиты журналиста, может начаться в январе 2018 года.