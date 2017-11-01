» » Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью – адвокат

Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью – адвокат

Сегодня, 15:43 citynews.net.ua | Напечатать

Журналист Укринформа Роман Сущенко, незаконно задержанный в России, получил право на свидание с женой и дочерью 20 ноября.

Об этом адвокат Марк Фейгин написал в своем Facebook.

«20 ноября украинскому журналисту Роману Сущенко разрешено очередное свидание с женой и дочерью в тюрьме Лефортово. Возможно, последнее до начала суда по существу», - пишет Фейгин.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

25 сентября Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Сущенко на два месяца - до 30 ноября 2017 года. Суд по его делу, по мнению защиты журналиста, может начаться в январе 2018 года.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:32

Боевики сегодня 14 раз нарушили перемирие

Сегодня, 16:56

Суд освободил от ответственности очередного боевика "ЛНР"

Сегодня, 16:39

Красный Крест увеличил помощь Донбассу

Сегодня, 15:40

За неделю на Донбассе погибли 9 боевиков

Сегодня, 14:55

Плотницкий анонсировал отставку «министра МВД ЛНР»

Сегодня, 14:49

На Луганщине заочно будут судить «чиновника» «МВД ЛНР»

Сегодня, 13:59

На блокпостах Луганщины задержали 6 граждан якобы связанных с «ЛНР»

Сегодня, 13:21

Минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных

Сегодня, 12:31

В пгт Белокуракино под колесами автомобиля погиб пешеход

Сегодня, 11:53

В зоне АТО на пунктах пропуска в очереди стоит 440 машин

Сегодня, 11:05

Плотницкий еще не знает, будет ли он «баллотироваться» летом на главаря «ЛНР» или нет

Сегодня, 10:34

«Фантом» в Станице Луганской задержал нарушителя порядка перемещения товаров в зоне АТО

Новости Украины:

Сегодня, 18:09

Под Харьковом в отделении полиции умер мужчина

Сегодня, 17:53

В Харькове правоохранители задержали военного на взятке

Сегодня, 17:30

Под Бахмутом на растяжке подорвалась мирная жительница

Сегодня, 16:49

Суд отпустил милиционера, который проходил в деле против Майдана

Сегодня, 16:33

Рада может дать украинцам еще один выходной

Сегодня, 15:43

Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью – адвокат

Сегодня, 14:58

В течение выходных в Одессе и области совершено четыре убийства

Сегодня, 14:45

Под Киевом охотник случайно застрелил мужчину

Сегодня, 13:58

ГПУ вызвала на допрос Януковича и Азарова

Сегодня, 13:24

Украинцы во время землетрясения на границе между Ираном и Ираком не пострадали

Сегодня, 12:48

В Словакии попал в ДТП автобус с закарпатскими заробитчанами

Сегодня, 12:07

В Марьинском районе подорвался на растяжке житель Донецка.

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 