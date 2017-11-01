В течение выходных в Одессе и области совершено четыре убийства

В течение выходных в Одессе и области совершено четыре убийстваСегодня, 14:58
В течение выходных в Одесской области произошло сразу четыре умышленных убийства.
Об этом написал в Facebook начальник ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.
"Конец недели и выходные дни выдались довольно напряженным для правоохранителей Одессы и области. Только в субботу и воскресенье произошли четыре резонансных преступления, по предварительным признакам умышленное убийство, три с применением огнестрельного оружия, и несколько дерзких разбойных нападений", - написал он.
В то же время Головин добавил, что в настоящее время все четыре преступления раскрыты, преступники установлены и задержаны.