В течение выходных в Одессе и области совершено четыре убийства

В течение выходных в Одесской области произошло сразу четыре умышленных убийства.

Об этом написал в Facebook начальник ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.

"Конец недели и выходные дни выдались довольно напряженным для правоохранителей Одессы и области. Только в субботу и воскресенье произошли четыре резонансных преступления, по предварительным признакам умышленное убийство, три с применением огнестрельного оружия, и несколько дерзких разбойных нападений", - написал он.

В то же время Головин добавил, что в настоящее время все четыре преступления раскрыты, преступники установлены и задержаны.