ГПУ вызвала на допрос Януковича и Азарова

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос 17 ноября экс-президента Виктора Януковича, сына экс-премьер-министра Николая Азарова Александра, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.

Соответствующие повестки обнародованы на сайте ведомства.

Так, сына Азарова вызвали на допрос на 13:00, Арбузова — 14:00; Азарова — на 15:00; Януковича — на 16:00 в следственный отдел управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, вул. Резницкая 13/15 в рамках одного из уголовных производств от 31 января 2013 года.