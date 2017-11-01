Украинцы во время землетрясения на границе между Ираном и Ираком не пострадали

Граждан Украины среди пострадавших на границе между Ираном и Ираком нет.

Об этом сообщается на странице в Тwitter департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины

"По предварительной информации консула Украины в Иране, украинцев нет среди пострадавших во время землетрясения в Иране/Ираке”, - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Тwitter выразил соболезнования всем семьям, которые потеряли родных во время землетрясения, и пожелал выздоровления раненым.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе между Ираком и Ираном в горном регионе. В результате погибли 332 человека.

Количество пострадавших в результате землетрясения достигло 1700 человек. Много жилых зданий обрушились.